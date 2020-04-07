В Петербурге под суд отправится мошенник, похитивший у 89-летней старушки 60 тысяч рублей

В Петербурге под суд отправится мошенник, похитивший у 89-летней старушки 60 тысяч рублей
К счастью, ущерб потерпевшей возместили в полном размере. Фото: pixabay.com

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которой обманным путем проник в квартиру 89-летней пенсионерки и выкрал 60 тысяч рублей.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Мужчина позвонил в дверь квартиры пострадавший старушки и представился продавцом пожарных извещателей, которым на самом деле, конечно же, не являлся. Таким образом он смог попасть в квартиру пожилой женщины.

Затем, воспользовавшись временным отсутствием жертвы в комнате, преступник бросился к её косметичке и нашел там 60 тысяч рублей. Вместе с личным имуществом злоумышленник покинул квартиру. Теперь наказание фигуранту уголовного дела назначит суд Колпинского района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске 76-летняя местная жительница стала жертвой ограбления: в парадной из её сумки похитили 300 тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Колпинский район кража обман пенсионеров санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода
Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры
«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса