В Петербурге под суд отправится мошенник, похитивший у 89-летней старушки 60 тысяч рублей

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которой обманным путем проник в квартиру 89-летней пенсионерки и выкрал 60 тысяч рублей.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Мужчина позвонил в дверь квартиры пострадавший старушки и представился продавцом пожарных извещателей, которым на самом деле, конечно же, не являлся. Таким образом он смог попасть в квартиру пожилой женщины.

Затем, воспользовавшись временным отсутствием жертвы в комнате, преступник бросился к её косметичке и нашел там 60 тысяч рублей. Вместе с личным имуществом злоумышленник покинул квартиру. Теперь наказание фигуранту уголовного дела назначит суд Колпинского района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске 76-летняя местная жительница стала жертвой ограбления: в парадной из её сумки похитили 300 тысяч рублей.