В Ленобласти помогут многодетным и малообеспеченным семьям

В Ленинградской области власти выплатят многодетным и малообеспеченным семьям по три тысячи рублей на ребенка.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, обеспечить поддержкой многодетные и малообеспеченные семьи предложил комитет по социальной защите. Такие семьи получат единовременные выплаты в три тысячи рублей на несовершеннолетнего.

Если в семье наблюдается снижение доходов или потеря работы или заработка, то выплаты составят пять тысяч рублей на ребенка.

Соответствующая инициатива поддержана губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Документ находится в разработке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение карантина.