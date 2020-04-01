Стало известно, когда пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение карантина

Речь идет о единовременной выплате денежных средств в размере 2000 рублей. На данную сумму могут претендовать граждане старше 65 лет.

Перечислять деньги начнут не раньше 20 апреля. На счета пенсионеров поступит выплата только после проверки, которая установит, действительно ли гражданин находился на самоизоляции и ответственно ли он отнесся к данной мере. Об этом сообщает пресс-служба комитета по социальной политике Северной столицы.

Напомним, до 14 апреля горожане преклонного возраста старше 65 лет, обязаны находиться дома. Без уважительной причины покидать пределы квартиры или дачного участка запрещено. Эта мера необходимо, чтобы максимально обезопасить группу риска. Именно пожилые люди тяжелее всего переносят коронавирусную инфекцию, которая активно распространяется по миру и России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный намерен изолировать всех петербуржцев старше 65 лет.