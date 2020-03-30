Смольный намерен изолировать всех петербуржцев старше 65 лет

Смольный намерен изолировать всех петербуржцев старше 65 лет
Пенсионер. Фото: Pixabay

Власти Северной столицы готовят новые меры для борьбы с распространением нового вируса. Смольный хочет изолировать пожилых горожан.

Обо всем стало известно сегодня, 30 марта. Гражданам старше 65 лет планируют оказать материальную поддержку в размере 2 тыс. рублей.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», срок, на который вводится данная мера, не сообщается.

Отметим, чтобы предотвратить распространение новой инфекции в российских субъектах проводят ряд профилактических мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шесть петербуржцев, не сообщивших о своих путешествиях, оказались в Боткина. Вирус COVID-19 также подозревают у двух петербургских врачей, которых могли заразить пациенты.

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