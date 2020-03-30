Шесть петербуржцев, не сообщивших о своих путешествиях, оказались в Боткина

В Северной столице в инфекционную больницу им. Боткина попали шесть горожан, которое не сообщили о своих заграничных поездках.

Обо всем стало известно сегодня, 30 марта. Как сообщает «78.ru», губернатор города Александр Белов подчеркнул, что все пациенты пришли лечиться в свои клиники, и уже после этого были направлены в Боткинскую больницу . В общей сложности, по его словам, таких случаев было зафиксировано 22.

Также известно, что вирус COVID-19 в городе подозревают у двух врачей. Медиков мог заразить пациент, не сообщивший о своем путешествии.

Отметим, чтобы предотвратить распространение новой инфекции в российских субъектах проводят ряд профилактических мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РФ выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.