Благодатный огонь доставят из Израиля в Россию в канун Пасхи

Церемония освящения Благодатного огня в этом году будет немноголюдной. Фото: pixabay.com

Церемония освящения Благодатного огня в этом году будет немноголюдной. Фото: pixabay.com

В Великую Субботу 18 апреля в Храме Гроба в Иерусалиме состоится церемония освящения Благодатного огня. В этот раз участие в ней примут около десяти человек.

Обычно церемония собирает порядка 20-30 тыс. человек со всего мира. В этот раз в связи с пандемией коронавируса формат пришлось изменить. В храме соберутся представители Храма Гроба, православных церквей, армянской церкви, копты и сирийской православной церкви, пишут РИА Новости.

«Это решение израильского правительства», — пояснил глава департамента по делам диаспоры и мировых религий Министерства иностранных дел Израиля Акива Тор.

Доступ на церемонию также получат фотографы и операторы.

В Москву Благодатный огонь доставят в канун Пасхи. Пасха в этом году выпала на 19 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торжественные службы в честь Пасхи в Ватикане в этом году пройдут без присутствия прихожан.