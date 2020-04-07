Росприроднадзор обнаружил нарушения в работе «Завода МПБО-2» в Петербурге

Проверка прошла внепланово из-за обращений граждан, жалующихся на загрязнение воздуха.

Выяснилось, что с отходами обращаются ненадлежащим образом, в связи с чем, загрязняется почва и воздух.

На площадке в Янино-1 оператором перерабатываются твердые отходы 4-5 класса опасности с помощью компостирования в специальных барабанах. Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора установили, что при проходе через биобарабаны, отходы становятся опаснее, и могут навредить гражданам и экологии. Причиной этому могло стать отсутствие надлежащей сортировки отходов перед переработкой. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Помимо этого, компост, полученный при переработке, был обнаружен на почве

На площадке на Волховском шоссе биобарабаны не задействованы. Только одна часть отходов подвергается сортировке. Другая копится вместе с другими коммунальными отходами. При проверке почв, находящихся в 30 м от площадки, выявлено ее загрязнение тяжелыми металлами, нефтью и фосфором.

Юридическому лицу вручили предписание, где указано, что нарушение необходимо оперативно ликвидировать. Также, будут приняты административные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор выявил превышение загрязняющих веществ в ручье Безымянном.