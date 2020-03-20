Роспотребнадзор выявил превышение загрязняющих веществ в ручье Безымянном

Если удастся доказать факт нарушения законодательства полигоном, то, кроме штрафа, предприятию может грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Фото: http://78.rpn.gov.ru

Если удастся доказать факт нарушения законодательства полигоном, то, кроме штрафа, предприятию может грозить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. Фото: http://78.rpn.gov.ru

Специалисты Северо-Западного управления Роспотребнадзора исследовали пробы воды в ручье Безымянном неподалеку от полигона Северная Самарка и выяснили, что загрязняющих веществ в водоеме больше нормы.

В связи с результатами исследования Роспотребнадзор постановил возбудить административное дело о загрязнении водных объектов в отношении ЗАО «Промотходы», расположенным рядом с ручьем. Лабораторные анализы проб воды показали опасно повышенное содержание фенола, меди и железа. Инспекторы предполагают, что это связано с негативным влиянием полигона.

Отметим, что с жалобой в Роспотребнадзор обратились местные жители в феврале 2020 года, заподозрив, что полигон может сбрасывать в ручей свалочный фильтрат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что местные жители возмущены мусорным полигоном «Северная Самарка» под Всеволожском и требуют его закрытия.