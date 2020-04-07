Михаил Галустян на самоизоляции сбрил бороду и усы в рамках челленджа

Известный комик Михаил Галустян запустил акцию в своем Instagram акцию на время обязательной самоизоляции под названием #меняйсядома.

Сам артист радикальным образом привлек внимание к челленджу, сбрив бороду и усы. Оставшись без знакомых всем зрителей деталей образа, Галустян изменился до неузнаваемости. Он передал эстафету своим друзьям и коллегам, в том числе Александру Ревве, Семену Слепакову и Дмитрию Нагиеву.

Поклонники оценили преображение комика и отметили, что новый имидж делает его моложе. Фанаты звезд с нетерпением ждут видеоответов тех, кому также предстоит #менятьсядома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после объявления нерабочей недели предприниматели объединились в флешмоб, рассказывая, что все равно отправляются на работу. В акции участвовали жители многих городов России.