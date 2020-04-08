Онлайн торговля теряет шансы заменить офлайн

Карантин закрыл большинство офлайн магазинов, покупателей призывают заказывать товары через интернет пользуясь самовывозом или доставкой.

На этом фоне у ритейлеров появляется уникальный шанс резко вырваться вперед в гонке за удовлетворение потребительского спроса. Он ведь никуда не делся, более того, сейчас может наблюдаться, так называемый отложенный спрос, когда люди более активно покупают товары, о которых мечтали, но откладывали покупки «на потом».

Причин этому несколько: во-первых ослабление рубля и одновременная возможность купить товары «по старым ценам», а во-вторых опасение дефицита товаров не первой необходимости. Ведь границы закрыты, в том числе, и с главной фабрикой мира — с Китаем. А это значит, что, распродав остатки товаров, ритейлеры уже не смогут привезти их в нужном количестве. Возможен дефицит.

В таких обстоятельствах выигрываю те онлайн-магазины, которые способны обеспечить потребителю нужный сервис и удобство. В Петербурге с этим не все в порядке. Похоже, что крупные сети намерены просто «пересидеть » ситуацию, а не налаживать резко возросшую онлайн торговлю. По прежнему у многих сайты не справляются с нагрузкой, а выдача товаров происходит в неприспособленных для этого помещениях и малыми силами.

Режимы работы многих магазинов остались офлайновыми — с 10-11 утра, до 19-20 вечера, хотя учитывая былую мощь колл-центров можно было бы организовать круглосуточные дежурства менеджеров по продажам. Ведь в прежнее время у магазинов хватало людей, чтобы обзванивать потенциальных клиентов с «уникальными предложениями» чуть ли не круглосуточно. Сейчас порой невозможно дозвониться до таких монстров рынка как «Декатлон», «Леруа Мерлен», «ОБИ» и других. Сайты магазинов часто «перегружены» и сделать заказы невозможно. Петербуржцы не могут потратить свои деньги!

Вместе с тем, есть сервисы, которые постоянно рапортуют о росте и развитии. Служба доставки товаров iGooods.ru рассказывает о росте числа курьеров, WildBerries пишет про увеличение числа поставщиков и расширение ассортимента.

Судя по прогнозам властей режимы самоизоляции и карантина могут продлиться несколько месяцев — вакцину от коронавируса обещают не ранее, чем к концу 2020 года. ИМ то — если сильно повезет и медики расстараются из всех сил. А значит потребительский спрос сможет удовлетворить только интернет-торговля и именно этому сектору крупным торговым брендам стоит уделить самое пристальное внимание.