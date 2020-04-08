Овечкин поблагодарил врачей за работу по борьбе с коронавирусом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом.

«Спасибо всем врачам и работникам госпиталя за все, что вы делаете. Все благодарны вам. Благослови вас бог!» — написал он в Twitter.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 434 235 человек. Скончались 82 143, при этом 302 453 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 8 672 человек, умерли 63. При этом 580 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) может скоро объявить о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за ситуации с коронавирусом.