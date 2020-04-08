Полиция Ленобласти раскрыла хищение 300 тысяч рублей у старушки

Полиция Ленобласти раскрыла хищение 300 тысяч рублей у старушки
Преступницу, ограбившую старушку во Всеволожске, обнаружили в Крансогвардейком районе Петербурга. Фото: pixabay.com

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области успешно раскрыли кражу 300 тысяч рублей у 76-летней пенсионерки.

Старушка обратилась в полицию во вторник, 7 апреля, рассказав, что в подъезде одного из домов по Александровской улице в городе Всеволожск на нее напала женщина и выхватила из рук сумку, в которой было 300 тысяч рублей: пожилая женщина возвращалась из банка.

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, которая оказалась 23-летней безработной местной жительницей. Полицейские считают, что злоумышленница подкараулила жертву еще возле банка. Куда преступница дела деньги, украденные у пенсионерки — пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru приводила подробный рассказ пострадавшей о произошедшем, а также ориентировку на преступницу.

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