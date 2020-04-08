В Петербурге мошенник получил от старушки 85 тысяч, пожаловавшись на безденежье

В Петербурге мошенник получил от старушки 85 тысяч, пожаловавшись на безденежье
Преступник обещал вернуть деньги 9 апреля. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы разыскивают злоумышленника, который оставил 80-летнюю пенсионерку без 85 тысяч рублей.

Ночью 7 апреля в полицию обратилась пожилая жительница Санкт-Петербурга, которая рассказала, что еще в марте к ней, возле магазина на проспекте Косыгина подошел неизвестный. Мужчина рассказал, что находится в трудной финансовой ситуации и искренне пожаловался на безденежье.

Тогда доверчивая старушка решила помочь бедолаге. Трижды, 30 марта, 3 и 6 апреля, они вместе сходили в отделение банка, где пострадавшая сняла со счетов, в общей сложности, 85,5 тысяч рублей. Мошенник обещал вернуть деньги 9 апреля. Однако женщина, вероятно, поняла его преступный умысел и обратилась в полицию, не дожидаясь четверга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала грабительницу, которая оставила без 300 тысяч рублей пенсионерку во Всеволожске.

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В Петербурге мошенник получил от старушки 85 тысяч, пожаловавшись на безденежье
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