ЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса

Не исключено, что ЕГЭ может быть перенесен. Фото: kremlin.ru

Не исключено, что ЕГЭ может быть перенесен. Фото: kremlin.ru

Единый государственный экзамен в стране отменен не будет. Такое заявление сделал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, не исключено, что ЕГЭ может быть перенесен. Как сообщили РИА Новости, Кравцов добавил, что соответствующее решение будет зависеть от того, как долго продлится дистанционное обучение в связи с пандемией.

Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Данный экзамен в 2020 году должен начаться с 8 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сдать Единый госэкзамен на дому смогут только выпускники, у кого имеются проблемы со здоровьем. Организовать сдачу дистанционно для всех выпускников невозможно.