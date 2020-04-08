Водителя маршрутки будут судить за ДТП с трамваем, в котором пострадали пассажиры

Водителя маршрутки, который является уроженцем Кыргызстана, обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, уголовное дело против водителя возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ.

Все произошло в октябре 2019 года на перекрестке Петергофского проспекта и шоссе Десантников. Водитель маршрутки, полной пассажиров, нарушил правила дорожного движения, и в результате чего врезался в трамвай.

В ДТП травмы получили более десяти пассажиров, трое получили тяжелые травмы.

Уголовное дело рассмотрит Красносельский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Димитрова: дорогу не поделили маршрутка и легковушка.