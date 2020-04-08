На МКС 9 апреля отправится российско-американский экипаж

На Международную космическую станцию в четверг, 9 апреля, отправится экипаж МКС-63. В его состав вошли российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» запланирован на 11:05:06 по московскому времени. Ожидается, что продолжительность полета составит 196 суток.

Перед отправкой на МКС члены экипажа провели полтора месяца на карантине. Иванишин, Вагнер и Кэссиди около месяца жили в Звездном городе, после чего более двух недель находились на Байконуре. В целях предосторожности круг их общения был сужен до бригады, готовящей экипаж к полету.

Для Иванишина и Кэссиди полет на МКС станет третьим. Иван Вагнер на орбите будет работать впервые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в космодрома на мысе Канаверал запустили автоматическую космическую станцию Solar Orbiter.