На севере Петербурга нашли снаряд времен ВОВ

Найденный в Выборгском районе Северной столицы снаряд времен войны обследовали специалисты ОМОН.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, снаряд был обнаружен накануне, 7 апреля. Его нашли при проведении земляных работ во дворе одного из жилых домов на Костромском проспекте. На место вызвали правоохранителей.

Взрывотехники ОМОН осмотрели находку и установили, что это 170-миллиметровый снаряд немецкого производства, находившийся там со времен Великой Отечественной войны. Снаряд был в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас уничтожили на специализированном полигоне в Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки ликвидировано 4 снаряда времен Великой Отечественной войны.