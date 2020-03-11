В Петербурге за сутки ликвидировано 4 снаряда времен Великой Отечественной войны

В Петербурге за сутки ликвидировано 4 снаряда времен Великой Отечественной войны
Один из боеприпасов. Фото: 78.mchs.gov.ru

Сообщения о находках поступали в службу МЧС 11 марта весьма часто. Служба оперативно реагировала и выезжала на места обнаружений. Выяснилось, что все боеприпасы оказались снарядами или минами, которые сохранились еще со времен войны 1941-1945 годов. Об этом сообщает ГУ МЧС по России и Санкт-Петербургу.

Два боеприпаса обнаружили в Пушкинском районе. Среди них одна мина, которая была найдена в поселке Александровское. Другой же снаряд найден на Красносельском шоссе.

Еще один снаряд обнаружили в Красносельском районе у одного из домов по Санкт-Петербургскому шоссе.

В Приморском районе боеприпас нашли в Лисьем носу.

Все боеприпасы изъяты из мест обнаружения силами ЗапВО и уничтожены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте были найдены боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

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ГУ МЧС России по Петербургу красносельский район приморский район Пушкинский район снаряды времен ВОВ
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