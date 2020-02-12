В Кронштадте были найдены боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Никто не пострадал. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Никто не пострадал. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по г.СПб и ЛО

Предметы, похожие на боеприпасы, найдены в подвале дома во время уборки. Об этом оперативно сообщили в правоохранительные органы. Работы в подвальных помещениях сразу же прекратились.

Для обеспечения безопасности жильцов дома, была проведена эвакуация, а место обнаружения подозрительных предметы оцепили сотрудниками полиции.

По адресу улица Лебедева дом 5, прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. В результате обследования найденных предметов, эксперты установили, что это две 50-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны, которые заметно разрушены сильным ржавлением. Помимо этого, в них нашли взрывчатое вещество. Об этом сообщает Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Боеприпасы времен страшной войны уничтожили сотрудники ОМОНа на специальном полигоне в Ленинградской области, с помощью подрыва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кузьминском водохранилище нашли боеприпасы времен ВОВ.