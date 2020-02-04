На Кузьминском водохранилище нашли боеприпасы времен ВОВ

На Кузьминском водохранилище нашли боеприпасы времен ВОВ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

В Пушкинском районе Северной столицы спасатели вывезли три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Их утилизируют на специальном полигоне.

Информация о трех боеприпасах, обнаруженных в районе Кузьминского водохранилища, поступила вечером вторника, 4 февраля. Во время проведения земляных работ нашли две советские ручные гранаты РГД33, а также боеприпас ФГ-1. Об опасной находке сразу же оповестили спасателей.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место чрезвычайного происшествия. Информация о боеприпасах поступила в 17:50, а в 19:30 их уже вывезли с территории проведения работ. Во время извлечения гранат, к счастью, никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районе Кузьминского кладбища неподалеку от города Пушкин был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны.

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