Под Пушкиным на кладбище обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны

Под Пушкиным на кладбище обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны
Снаряд. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Пушкинском районе Ленобласти 25 декабря нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

Артснаряд обнаружили на Кузьминском кладбище, сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу.

Боеприпас был найден во время проведения земляных работ.

Уже в 21:10 находку вывезли для дальнейшей утилизации. К ликвидации опасной находки были привлечены специалисты Западного военного округа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга по адресу проспект Ветеранов, 171, был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ. Боеприпас находился в непосредственной близости от жилых домов.

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