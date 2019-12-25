Под Пушкиным на кладбище обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны

В Пушкинском районе Ленобласти 25 декабря нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
Артснаряд обнаружили на Кузьминском кладбище, сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу.
Боеприпас был найден во время проведения земляных работ.
Уже в 21:10 находку вывезли для дальнейшей утилизации. К ликвидации опасной находки были привлечены специалисты Западного военного округа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга по адресу проспект Ветеранов, 171, был обнаружен артиллерийский снаряд времен ВОВ. Боеприпас находился в непосредственной близости от жилых домов.