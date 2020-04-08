Стала известна судьба оставшихся без работы стоматологов в Петербурге

В Комитете здравоохранения рассказали, что произойдет со стоматологами в Петербурге, которые прекратили работать из-за введенных в городе ограничений на фоне коронавируса.

Так, по словам чиновником, стоматологи имеют право на выплату не менее двух третей оклада.

В ведомстве заявили, что не видели информацию СМИ о том, что работающих в клиниках стоматологов вынуждают уходить в отпуск за свой счет.

Как говорится в сообщении комитета, временная приостановка работы в текущей ситуации считается за простой и оплачивается в размере не менее двух третей оклада.

Кроме того, руководство районных поликлиник, где сотрудники высвободились из-за приостановки оказания плановой медпомощи, может задействовать из на других участках с согласия сотрудника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работающим с COVID-19 медикам в Ленобласти выплатят двойную надбавку.