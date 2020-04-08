Работающим с COVID-19 медикам в Ленобласти выплатят двойную надбавку

В Ленобласти врачи, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, будут получать надбавку в размере 200% от их среднемесячного дохода.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, постановление о дополнительных выплатах врачам и медперсоналу, непосредственно работающим с COVID-19, подписал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Выплаты для врачей скорой помощи составят 160% от среднемесячного дохода, среднему медперсоналу, участвующему в оказании СМП — 80%, фельдшерам по приему вызовов скорой помощи и водителям — 40%.

Врачам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь — 160%, среднему медперсоналу — 80%, младшему медперсоналу — 40%.

Среднему медперсоналу, оказывающему медпомощь в стационаре — 100%, младшему медперсоналу в стационаре — 60%.

Самые большие выплаты положены врачам, оказывающим специализированную медпомощь в стационаре — 200%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом.