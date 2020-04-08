В Ленобласти зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом

Случаи заражения выявляют как в крупных и густонаселённых пунктах, так и в совсем небольших. Фото: Baltphoto

Случаи заражения выявляют как в крупных и густонаселённых пунктах, так и в совсем небольших. Фото: Baltphoto

За последние сутки в Ленинградской области выявили 32 новых пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Информацию об этом оперативный штаб опубликовал в среду, 8 апреля. Случаи инфицирования COVID-19 зарегистрированы в 16 населенных пунктах в различных районах региона, в том числе, крупных, как Мурино, Кудрово, Всеволожск, Выборг.

Раньше пациентов, зараженных коронавирусом, отправляли в инфекционную клиническую больницу имени Боткина в Санкт-Петербурге. Сейчас больных размещают в стационарах Лениниградской области. Для этих целей перепрофилировали в роддома в Тосненской и Бокситогорской больницах, а также корпус терапевтического отделения в больнице города Кингисепп, пишет «Интерфакс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский Ухань, где сформировался очаг инфекции, полностью разблокирован.