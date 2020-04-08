Источник коронавируса, китайский город Ухань, открыл границы на въезд и выезд

Источник коронавируса, китайский город Ухань, открыл границы на въезд и выезд
Ровно 100 дней назад китайские медики впервые сообщили о случае заболевания неизвестным штаммом коронавируса. Фото: pixabay.com

Правительство Поднебесной освободило от изоляции город Ухань, который стал источником распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Это произошло во вторник, 7 апреля. Теперь границы Уханя открыты для въезда и выезда, сообщает агентство Reuters. Город провел в режиме строгой изоляции более двух месяцев, 76 дней, будучи закрытым с 23 января до 7 апреля. Сейчас ритм жизни Уханя постепенно возвращается к привычному, возобновляют работу предприятия, магазины и заведения.

Напомним, что китайские власти оповестили мировую общественность о вспышке тяжелой пневмонии в провинции Хубэй в канун Нового года, 31 декабря 2019-го. Уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемию COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дерматологи выявили новые возможные симптомы коронавируса, проявляющиеся в виде высыпаний на коже.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай коронавирус открытие границ ухань
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном рассказали, как будут работать нотариусы во время эпидемии COVID-19
Авария оставила жителей пяти домов в Тихвинском районе без горячей воды
В Ленобласти зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом
Школьникам Петербурга выдали 90 тысяч продуктовых наборов
Названы лекарства, которые должны быть в «карантинной аптечке»
Пожилых жителей Васильевского острова обеспечили продуктовыми наборами
Организаторы Каннского фестиваля отказались от онлайн-формата
В Петербурге очистили Запасной пруд, снабжающий водой фонтаны Петергофа