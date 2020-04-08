Источник коронавируса, китайский город Ухань, открыл границы на въезд и выезд

Ровно 100 дней назад китайские медики впервые сообщили о случае заболевания неизвестным штаммом коронавируса. Фото: pixabay.com

Ровно 100 дней назад китайские медики впервые сообщили о случае заболевания неизвестным штаммом коронавируса. Фото: pixabay.com

Правительство Поднебесной освободило от изоляции город Ухань, который стал источником распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Это произошло во вторник, 7 апреля. Теперь границы Уханя открыты для въезда и выезда, сообщает агентство Reuters. Город провел в режиме строгой изоляции более двух месяцев, 76 дней, будучи закрытым с 23 января до 7 апреля. Сейчас ритм жизни Уханя постепенно возвращается к привычному, возобновляют работу предприятия, магазины и заведения.

Напомним, что китайские власти оповестили мировую общественность о вспышке тяжелой пневмонии в провинции Хубэй в канун Нового года, 31 декабря 2019-го. Уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемию COVID-19.

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