Дерматологи предупреждают, что у коронавируса есть кожные симптомы

Дерматологи предупреждают, что у коронавируса есть кожные симптомы
Природу высыпаний пока не установили, но их связь с коронавирусом удалось подтвердить. Фото: pixabay.com

Специалисты из Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) пришли к выводу, что у коронавирусной инфекции COVID-19 могут быть кожные симптомы.

В результате сотрудничества четырехсот врачей-экспертов разных специальностей было установлено, что многие пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус» имели на коже красные высыпания, напоминающие безобидную крапивницу.

Исследователи провели различные анализы, которые позволили выяснить, что поражения кожи связаны с развитием опасного заболевания. Отметим, что симптоматика коронавируса обширна: инфекцию могут сопровождать конъюнктивит, заложенность носа, одышка и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению представителей Кремля, эффект от введения режима самоизоляции на территории России оценить пока нельзя.

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