Песков рассказал, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции

Песков рассказал, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, решение по срокам самоизоляции в стране еще только предстоит принять. Песков добавил, что все будет зависеть от ситуации.

Как сообщили РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что уже есть возможность исходить из опыта других стран — и Европы, и Азии, и США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Дмитрий Песков заявил о необходимости подготовки к мировому кризису.

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