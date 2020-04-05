Песков заявил о необходимости подготовки к мировому кризису

Песков заявил о необходимости подготовки к мировому кризису
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россиянам необходимо быть готовыми к глобальному экономическому кризису, спровоцированному, в частности, пандемией COVID-19.

Дмитрий Песков сказал в эфире телеканала «Россия 1», что со стороны большинства мировых государств потребуется правильная координация действий и антикризисных мер, которые помогут пережить тяжелые времена.

Пресс-секретарь также добавил, что для подготовки к мировому экономическому кризису необходимо проделать большие объемы работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году. Такие сроки восстановления спрогнозировали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

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