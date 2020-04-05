Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году

Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Экономике необходимо восстановиться. Фото: https://pixabay.com/

Как раз к президентским выборам.

Из четырех лет, два года будет наблюдаться спад экономических показателей, а еще два года уйдет на восстановление. Такие сроки восстановления спрогнозировали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

До 2022 года будет удаваться разве что сокращать падение ВВП. В 2020 рост будет незначительным — от 0,6% до 1%. Примечательно, что, чтобы достичь роста более 3%, нужно будет еще минимум три года. Правда, таких показателей хотели добиться еще в 2017 году. Об этом сообщает РБК.

Чтобы получить такие результаты, правительство в 2020 году на бюджетные стимулы роста общественного производства должны выделить 2,6 триллиона долларов, а также снизить страховые взносы для представителей малого бизнеса. Кроме этого, необходимо будет создать антикризисный фонд и увеличить бюджетные расходы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская экономика в порядке.

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