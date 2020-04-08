Шнуров пожертвовал 15 тыс. масок в ВМА им. Кирова

Шнуров пожертвовал 15 тыс. масок в ВМА им. Кирова
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto

Артист решил отблагодарить врачей, которые трудятся во время распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем рассказал музыкант Сергей Шнуров в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что передал 15 тысяч медицинских масок и тысячу респираторов в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Таким образом артист захотел отблагодарить врачей, которые трудятся на благо народа во время пандемии. Музыкант заявил, что в ближайшие две недели им придется непросто, так как пик эпидемии придется как раз на них. У медиков должны быть средства защиты, чтобы лечить пациентов и не болеть.

Шнуров надеется, что другие россияне последуют его примеру и сделают то же самое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров признался, что может думать только о еде. Артист спел песню о самоизоляции. Сейчас он сидит дома вместе с котом.

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