Шнуров пожертвовал 15 тыс. масок в ВМА им. Кирова

Артист решил отблагодарить врачей, которые трудятся во время распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем рассказал музыкант Сергей Шнуров в своем Instagram-аккаунте. Он отметил, что передал 15 тысяч медицинских масок и тысячу респираторов в Военно-медицинскую академию имени Кирова. Таким образом артист захотел отблагодарить врачей, которые трудятся на благо народа во время пандемии. Музыкант заявил, что в ближайшие две недели им придется непросто, так как пик эпидемии придется как раз на них. У медиков должны быть средства защиты, чтобы лечить пациентов и не болеть.

Шнуров надеется, что другие россияне последуют его примеру и сделают то же самое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров признался, что может думать только о еде. Артист спел песню о самоизоляции. Сейчас он сидит дома вместе с котом.