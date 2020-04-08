Во время пожара в Доме престарелых погибли два человека

Еще десять человек получили травмы, они были госпитализированы.

Все случилось сегодня вечером, 8 апреля. Обо всем сообщают в РИА Новости. Пожар произошел в Доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве примерно в половину десятого вечера. Пламя охватило цокольный и первый этажи здания. На место прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали более 50 человек. К данному моменту им удалось ликвидировать возгорание. В результате погибли два человека, еще десять получили различные травмы.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каково состояние остальных жильцов Дома престарелых. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за пожара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночью в Лужском районе загорелись два дома. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.