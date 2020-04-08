Эмбер Херд может грозить тюрьма

Актрису обвиняют в подаче ложных показаний против бывшего супруга.

Об этом стало известно 8 апреля. Обо всем сообщает газета International Business Times. Актриса Эмбер Херд может угодить за решетку на три года за ложные показания против бывшего супруга Джонни Деппа. На одном из судебных заседаний стилистка актрисы призналась, что не видела на ней побоев – ни синяков, ни ссадин. Получается, что актриса могла все придумать, чтобы очернить репутацию известного артистка.

Напоминаем, что о лжи Эмбер Херд говорит и сам Джонни Депп. Он заявляет, что актриса рисовала себе синяки, чтобы выставить его в дурном свете. Знаменитость предоставлял доказательства того, что сама экс-жена вела себя агрессивно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что появились доказательства измены Эмбер Херд Джонни Деппу.