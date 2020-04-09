Апрельский номер итальянского Vogue впервые выйдет с пустой обложкой

Апрельский номер итальянского Vogue впервые выйдет с пустой обложкой
Выход этого номера запланирован на пятницу, 10 апреля. Фото: Pixabay

Итальянская версия журнала Vogue Italia впервые в истории выйдет с пустой обложкой белого цвета.

В инстаграм-аккаунте Vogue Italia представители издания объяснили такое решение тем, что белый цвет «символизирует множество вещей», в том числе уважение и идею перерождения. Также отмечается, что «это цвет униформы тех, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти нашу».

Выход этого номера запланирован на пятницу, 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вырос спрос на книги о вирусах и эпидемии на фоне распространения коронавируса.Также резко вырос спрос на художественную литературу по этой тематике.

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