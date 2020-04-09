Петербург вошел в пятерку лидеров по индексу самоизоляции

Петербург вошел в пятерку лидеров по индексу самоизоляции
Индекс самоизоляции. Фото: yandex.ru/maps

Уровень самоизоляции в Северной столице показывает достаточно высокий результат. Город вошел в топ-5 среди российских городов-миллионников в соответствующем рейтинге. Несмотря на это, на прошлой неделе петербуржцы соблюдали карантин усерднее.

Согласно данным «Яндекса», уровень самоизоляции в Петербурге на сегодняшнее утро, 9 апреля, составляет 3,7 балла.

Наиболее ответственно к соблюдению режима отнеслись жители Воронежа, Перми и Ростова-на-Дону.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили штрафы для нарушителей режима изоляции. Игнорирующим правила петербуржцам придется заплатить до пяти тысяч рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
индекс самоизоляции коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Установлена эффективность диагностики COVID-19 по анализу крови
В Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы
Пулково переходит на новый режим работы из-за коронавируса
Житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор
«Мост глупости» поймал еще одну Газель
Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев
В Петербурге тонны цитрусовых из семи стран мира прошли контроль ...
В Эрмитаже рассказали как проходит самоизоляция у музейных котов