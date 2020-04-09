Петербург вошел в пятерку лидеров по индексу самоизоляции

Уровень самоизоляции в Северной столице показывает достаточно высокий результат. Город вошел в топ-5 среди российских городов-миллионников в соответствующем рейтинге. Несмотря на это, на прошлой неделе петербуржцы соблюдали карантин усерднее.
Согласно данным «Яндекса», уровень самоизоляции в Петербурге на сегодняшнее утро, 9 апреля, составляет 3,7 балла.
Наиболее ответственно к соблюдению режима отнеслись жители Воронежа, Перми и Ростова-на-Дону.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили штрафы для нарушителей режима изоляции. Игнорирующим правила петербуржцам придется заплатить до пяти тысяч рублей.