СК озвучил основные версии пожара в доме престарелых в Москве

СК озвучил основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Дом престарелых в Москве. Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) РФ назвал основные версии пожара в частном доме престарелых в Москве.

В ведомстве сообщили, что возможными причинами могла стать неисправность электропроводки или котла отопления в здании пансионата.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пожар произошел в Доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве вечером 8 апреля. Пламя охватило цокольный и первый этажи здания. На место прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали более 50 человек. В результате погибли четыре человека, 16 человек пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный попытался поджечь церковь на Большой Озерной. Никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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