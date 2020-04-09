СК озвучил основные версии пожара в доме престарелых в Москве

Следственный комитет (СК) РФ назвал основные версии пожара в частном доме престарелых в Москве.

В ведомстве сообщили, что возможными причинами могла стать неисправность электропроводки или котла отопления в здании пансионата.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пожар произошел в Доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве вечером 8 апреля. Пламя охватило цокольный и первый этажи здания. На место прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали более 50 человек. В результате погибли четыре человека, 16 человек пострадали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный попытался поджечь церковь на Большой Озерной. Никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.