Неизвестный попытался поджечь церковь на Большой Озерной

Неизвестный попытался поджечь церковь на Большой Озерной
Неизвестный попытался спалить церковь. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного после попытки поджога одной из церквей в Выборгском районе Петербурга. О произошедшем в полицию заявил охранник церкви.

Сообщение о попытке поджога поступило 8 апреля. По словам охранника, неизвестный намеревался спалить церковь на Большой Озерной улице. Он поджег неустановленную жидкость в банках, находящихся в рюкзаке, а после предпринял попыту закинуть рюкзак в церковь.

«В результате инцидента было повреждено стекло, горящий рюкзак не попал в здание», — уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются. Принимаются меры по розыску злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в Петербурге рассмотрит дело о поджоге двух детских колясок и трехколесного велосипеда в парадной дома 18 по Моховой улице.

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