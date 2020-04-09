Пьяный петербуржец попытался ударить полицейского и получил «уголовку»

Пьяный петербуржец попытался ударить полицейского и получил &#171;уголовку&#187;
Правоохранители задержали нарушителя. Фото: spb.sledcom.ru

В Северной столице возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Все произошло во вторник, 7 апреля, около одного из домов по Новочеркасскому проспекту. Мужчину попытались доставить в отдел полиции за совершение административного правонарушения. Однако опьяненного горожанина это не устроило. Он схватил за запястье правой руки правоохрантеля, а затем пытался его ударить.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, дело возбудили по ч.1 ст. 318 УК РФ

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная петербурженка ударила сотрудника правоохранительных органов в челюсть и получила «уголовку».

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