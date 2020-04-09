Петербург выделил полмиллиарда рублей на маски и респираторы

Власти Петербурга выделят из бюджета 500 миллионов на закупку индивидуальных средств защиты. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Он отметил, что город получил от федерального правительства 3,5 миллиарда рублей на оснащение больниц и медиков всем необходимым в рамках борьбы с коронавирусом. Кроме того, из городского бюджета планируется выделить 500 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты.