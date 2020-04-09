Петербург выделил полмиллиарда рублей на маски и респираторы

Петербург выделил полмиллиарда рублей на маски и респираторы
Медицинская маска. Фото: pixabay

Власти Петербурга выделят из бюджета 500 миллионов на закупку индивидуальных средств защиты. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Он отметил, что город получил от федерального правительства 3,5 миллиарда рублей на оснащение больниц и медиков всем необходимым в рамках борьбы с коронавирусом. Кроме того, из городского бюджета планируется выделить 500 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты.

В Петербурге за сутки выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев заражения в 50 российских регионах и пять смертельных случаев. Всего в стране сейчас 10 131 зараженных, 76 погибших, выздоровели 698 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиолог из США рассказал о лучшем средстве защиты от коронавируса. Специалист считает, что главная сложность — не касаться лица руками, так вероятность подхватить болезнь сводится к минимуму.

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