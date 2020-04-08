Эпидемиолог из США рассказал о лучшем средстве защиты от коронавируса

Брайан добавил, что вирус не может существовать на тщательно продезинфицированной поверхности. Фото: pixabay.com

Брайан добавил, что вирус не может существовать на тщательно продезинфицированной поверхности. Фото: pixabay.com

Американский эпидемиолог Брендон Брайан из Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде рассказал, что лучше всего от коронавирусной инфекции защищает медицинская маска.

При этом одноразовые перчатки, по его мнению, абсолютно бесполезны. Специалист считает, что главная сложность — не касаться лица руками, так вероятность подхватить болезнь сводится к минимуму. Тем не менее, человек постоянно непроизвольно тянет руки к лицу, а значит, всегда остается риск сделать это в грязных, пусть и одноразовых, перчатках.

При этом медицинская маска надёжно защищает от заражения коронавирусом, отмечает эпидемиолог. Однако некоторые отечественные медики, например, популярный врач Евгений Комаровский, считают иначе. Комаровский объясняет бесполезность маски тем, что у нее слишком большие поры, которые пропускают бактерии COVID-19.

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