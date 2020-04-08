Гигантские панды в Гонконге воспользовались карантином для размножения

Гигантские панды, помимо размеров и угрозы вымирания, отличаются тем, что не размножаются в неволе. Это стало одной из причин, по которой животные попали в Красную книгу.

В течение десяти лет исследователи гонконгского зоопарка пытались заставить двоих панд, живущих там, спариваться, но все попытки оставались безуспешными. Дело в том, что панды — существа со сложной душевной организацией, почти как человек. Для размножения им необходимо долго «присматриваться» к партнеру и, судя по всему, испытывать к нему сильные чувства.

К невероятному счастью сотрудников зоопарка, панды Инь Инь и Ли Ли воспользовались карантином и отсутствием посетителей и, наконец-то, занялись продолжением рода. Судить о беременности, правда, получится только ближе к июню, но ученые смотрят на ситуацию с оптимизмом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Нью-Йорка массово забирают бездомных животных из приютов.