Жители Нью-Йорка массово забирают животных из приюта

Остается надеяться на сознательность американцев, которые не захотят вернуть своих питомцев обратно. Фото: Pixabay

Остается надеяться на сознательность американцев, которые не захотят вернуть своих питомцев обратно. Фото: Pixabay

Кошек и собак местные жители берут, потому что скучают на карантине.

Приюты, наконец-то становятся пустыми, и причиной тому является коронавирус. Люди постоянно находятся дома, поэтому решают завести себе «друзей». Примечательно, что спрос на питомцев зафиксирован не только в Нью-Йорке, но и в других американских городах. Об этом сообщает РБК.

Стоит отметить, что в связи с данными новостями, выросли акции торговой сети Chewy Inc., которая специализируется на товарах для животных.

Скептически к поведению американцев относятся в организациях по защите животных. Специалисты опасаются, что как только карантин завершится, люди начнут отдавать животных обратно в приюты в огромных количествах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки.