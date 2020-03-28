Американский подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

Зараженный коронавирусом подросток из Калифорнии умер из-за отказа врачей отказать ему медпомощь, поскольку у мальчика не было страховки.

Как сообщает телеканал CBS, ссылаясь на мэра города Ланкастер Рекса Пэрриса, новый тип коронавируса погубил 17-летнего американца меньше, чем за неделю — в пятницу он был здоров, а уже в среду умер.

По словам мэра, мальчик обратился в медицинскую организацию за помощью, однако сотрудники ему отказали из-за отсутствия страховки и отправили в другую больницу. Его сердце остановилось, когда он направлялся в эту клинику.

Врачи второго медучреждения боролись за жизнь школьника несколько часов, однако мальчик умер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США зафиксировано рекордное число случаев коронавируса.