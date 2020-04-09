В России начали лечить инфицированных COVID-19 переливанием крови переболевших

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших. Уже прошли первые процедуры новым способом лечения.

Обо всем стало известно сегодня, 9 апреля. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, 11 вылечившихся от коронавируса человек стали донорами.

Переливание плазмы крови сделали семи пациентам городских клиник.

Ракова рассказала, что аналогичные процедуры показывают эффективные результаты в КНР, Германии и США. В России надеются, что новый метод борьбы с COVID-19 поможет медикам действеннее и быстрее лечить инфицированных пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург вошел в пятерку лидеров по индексу самоизоляции.