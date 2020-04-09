С Байконура на МКС запущена ракета «Союз-2.1а»

С Байконура на МКС запущена ракета «Союз-2.1а»
Прямая трансляция запуска. Фото: кадр видео Роскосмос

В ее составе к космической станции отправился корабль «Союз МС-16» с двумя космонавтами Роскосмоса Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также с американским астронавтом NASA Крисом Кэссиди.

Примечательно, что это первая отправка пилотом в космос в этом году, которая произведена на фоне мировой ситуации с коронавирусом.

Ракета успешно взлетела со стартового комплекса «Восток». Стыковка с МКС состоится сегодня, 9 апреля, в 17:15 по Москве.

Российская часть экипажа была заменена на дублеров из-за показаний медиков. Командиром экспедиции назначен Крис Кэссиди. Об этом сообщает ТАСС.

На МКС команде предстоит провести 196 дней. За это период будет проведено более 50 различных исследований в сфере науки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Роскосмос» рассказал о способе защиты от иностранных спутников-шпионов.

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