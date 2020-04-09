Священнослужители не будут изгонять людей из храмов в Пасху

На следующей неделе православные христиане отмечают Пасху. Петербуржцам в связи с коронавирусом рекомендуют молиться дома, но закрывать храмы на ключ священнослужители не будут.

На сайте метрополии и в соцсетях городских храмов запустили трансляции богослужений. Побывать в храме теперь можно онлайн. Желающие, тем не менее, все еще могут прийти в церковь.

«Рекомендовано молиться дома. Изгонять из храмов пришедших людей священнослужители не будут», — пояснила в разговоре с gazeta.spb.ru руководитель Сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова.

В Петербургской епархии подчеркнули, что не призывают людей приходить на богослужение или игнорировать правила самоизоляции. Но верующие все еще могут войти в храмы. Ибо как сказано в Евангелии, «приходящего ко Мне не изгоню вон…».

Служения продолжаются во всех храмах епархии. Трансляции ведутся из Казанского, Троице-Измайловского, Спасо-Преображенского, Феодоровского, Сампсониевского, Сошествия Святого Духа на Апостолов и других соборов и храмов.

Пасха — древнейший и значимый христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. Отмечают его в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния — в этом году 19 апреля. Именно вокруг даты Пасхи строится церковный календарь: начало Великого поста, празднование Вознесения и Троицы и другие важные события.

Для христиан Пасха символизирует победу жизни над смертью, веру и обретение надежды. В этот день в храмах проходит Пасхальное богослужение, значимую роль в котором играет Благодатный огонь. Его разносят по храмам от Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Одна из самых важных традиций Пасхи — особое приветствие. В этот и последующие 40 дней до Вознесения Господня христиане при встрече говорят друг другу: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». Именно в этих словах заключен главный смысл Пасхи и всего христианского вероучения, отмечают богословы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великую Субботу 18 апреля в Храме Гроба в Иерусалиме состоится церемония освящения Благодатного огня. В Москву его традиционно доставят в канун Пасхи.