Минздрав внес изменения в список препаратов для лечения коронавируса

Вакцину пока не изобрели. Фото: Pixabay

Вакцину пока не изобрели. Фото: Pixabay

Всего ведомство рекомендует шесть лекарств.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса – в него вошли шесть лекарств, еще три проходят клинические испытания.

Итак, врачам рекомендуют использовать следующие препараты: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), а также препараты интерферонов.

Напоминаем, что россияне призывают не заниматься самолечением и не покупать препараты, рекомендуемые при инфекции. При появлении симптомов заболевания нужно позвонить врачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эпидемиологи из Петербурга развеяли популярные мифы о коронавирусе. Во-первых, специалисты отмечают, что одержимость медицинскими масками практически бесполезна.