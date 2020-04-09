Эпидемиологи из Петербурга развеяли популярные мифы о коронавирусе

Эпидемиологи из Петербурга развеяли популярные мифы о коронавирусе
При этом все вышеперечисленные средства защиты могут находить отклик даже в среде самих медиков и ученых. Фото: pixabay.com

Петербургские эксперты из университета им. Мечникова, НИИ гриппа им. Смородинцева и Военно-медицинского музея рассказали о наиболее распространенных мифах относительно коронавирусной инфекции.

Во-первых, специалисты отмечают, что одержимость медицинскими масками практически бесполезна. Во время прогулки на улице или поездки в машине маска не поможет вам защититься от COVID-19. В первую очередь, средства индивидуальной защиты необходимы тем, кто уже заболел.

Кроме того, популярные способы укрепления иммунитета вроде водки, чеснока или антибиотиков также достаточно бессмысленно. Чрезмерное употребление алкоголя, как и чеснока, вредит здоровью, а одобренных наукой антибиотиков, защищающих от заражения коронавирусом, пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нидерландах победить коронавирус смогла 107-летняя женщина.

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