В Нидерландах 107-летняя женщина смогла вылечиться от коронавируса

Таким образом, она стала старейшим пациентом в мире, который смог одолеть болезнь, которая тяжелее всего протекает у пожилых людей.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Позитивную новость сообщил портал NU.nl.

Женщина была выписана из больницы в понедельник, 6 апреля. В госпитале она находилась с середины марта. Заразилась Корнелия Рас во время проведения службы в доме престарелых.

Хоть ВОЗ и сообщает, что не во всех случаях инфицирования известен возраст больного, данный случай не может не восхищать.

Ранее справиться с вирусом смог 104-летний житель Америки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Таиланда заболела коронавирусом дважды. Женщина поняла, что снова заболевает уже через неделю после того, как тесты показали, что она выздоровела. Теперь лечение придется пройти во второй раз.