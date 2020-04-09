Иосиф Пригожин не удивится, если из-за коронавируса он разведется с Валерией

Продюсер заявил, что им не просто находиться все время дома.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». Он рассказал, каково им с Валерией находится в режиме самоизоляции. Пригожин убежден, что не всякие отношения выдержат такого испытания – находиться все время в одном дома. Из-за того, что Пригожин работает дистанционно, Валерия начала вмешиваться в его дела. Она, по словам продюсера, «вставляет свои пять копеек», что очень мешает. Пригожин в результате раздражается, а его супруга обижается о говорит потом, какой он злой.

«Если из-за коронавируса мы не разойдемся — это будет большое счастье»,

— признался Пригожин.

При этом продюсер подчеркнул, что конфликты никогда не перерастают в разговор на повышенных тонах. Он уверяет, что ни разу не слышал, как Валерия матерится.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Пригожин шокировал всех суммой уплаченных Валерией налогов. Артистка, как предприниматель, отдает государству внушительную сумму.