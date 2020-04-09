Милла Йовович показала детей, которые поют «Антошку»

Артистка всегда гордилась своими славянскими корнями.

Об этом стало известно 9 апреля. Видеозапись актриса Мила Йовович опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На ней Эвер и Дэшилл поют на русском языке детскую песню «Антошка». Знаменитость рассказала, что старается заниматься со старшей дочерью русским языком хотя бы по полчаса. Малышка уже говорит без акцента. Также Эвер изучает французский и английский, но Йовович не хотела бы, чтобы она забывала о своих корнях.

«Это клип, в котором они поют «Антошку», русскую детскую песню вместе со своим дядей Тити. Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена»,

— поделилась последними новостями актриса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Миллы Йовович приняла участие в съемках фильма Marvel «Черная вдова». Мила Йовович написала в своем Instagram-аккаунте, что она гордится своей «деткой», а также рассказала, что Эвер мечтала о съемках в кино с пяти лет.